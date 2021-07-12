Мотоциклист попал в реанимацию в Гродненской области: наехал на кабана

Мотоцикл врезался в дикого кабана, водитель в реанимации в тяжелом состоянии. Фото: ГАИ.

В выходные в Беларуси произошло несколько аварий с участием мотоциклистов. Причиной одной из них стало дикое животное.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в субботу 10 июля около 8 утра дикий кабан выбежал на проезжую часть на 17-м километре автодороги Гоза-Островец-Ошмяны. На кабана наехал мотоцикл «Хонда», за рулем которой был 48-летний мужчина.

Мотоцикл опрокинулся, водитель, гражданин России, серьезно пострадал. В бессознательном состоянии его увезли в реанимацию Островецкой больницы. Кабан погиб.

Проверка устанавливает причины и обстоятельства аварии.

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