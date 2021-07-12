Стало известно, для кого вакцинация от COVID-19 может оказаться бесполезной

Ученые рассказали, на кого вакцина от ковида может не подействовать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Категорию людей, которую от коронавируса не защитит вакцина, назвали американские исследователи. Прививка может оказаться бесполезной, если у человека ослаблена иммунная система, пишет БелНовости со ссылкой на научный портал medRxiv.

Исследователи из Питтсбургского университета провели эксперимент с участием 600 добровольцев. Более 400 из них имели проблемы с иммунитетом из-за серьезных заболеваний, таких, как ВИЧ или онкологические болезни.

Эксперимент показал, что 98 процентов здоровых людей после вакцинации имели антитела. У тех же, кто страдает онкологическим заболеванием на поздней стадии, лишь в 80 процентах случаев после вакцинирования выработались антитела к CОVID-19. Еще меньше людей, имевших после вакцинации защитные антитела, было среди тех, кто пережил трансплантацию паренхиматозных органов – только 37 процентов.

Ученые сделали выводы, что помешать выработке антител после вакцинации могут серьезные заболевания, прием некоторых разновидностей лекарств и прохождение лучевой терапии.

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