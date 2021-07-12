Металлический трос пронзил ногу девочке-подростку на Пуховичском водохранилище

В Пуховичском районе девочка-подросток наступила на трос во время купания, он вонзился в ногу. Фото: МЧС.

В Пуховичском районе спасатели пришли на помощь девушке-подростку. Она наступила на металлический трос, купаясь в Михайловском водохранилище.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 11 июля. Спасателей вызвали в 18.17. Когда сотрудники МЧС приехали на водохранилище, их встретил очевидец, который отдыхал рядом с компанией подростков и видел, как все произошло. Он проводил спасателей к пострадавшей девочке, она была в воде недалеко от берега.

-Девушка жаловалась на боль в ноге. В верхней трети правой голени у нее находилась часть троса, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Медики ввели девушке обезболивающее, а спасатели перекусили часть троса при помощи гидравлического инструмента. Девушке отказали медицинскую помощь и отвезли домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ждем 35-36 градусов. Вот как распределится жара по регионам Беларуси в оранжевый понедельник 12 июля

Столбик термометра пока не собирается опускаться ниже 30 градусов жары. ПОДРОБНОСТИ.

Мотоциклист попал в реанимацию в Гродненской области: наехал на кабана

Дикое животное выбежало на дорогу в 8 утра. ПОДРОБНОСТИ.

Трехлетняя девочка потерялась в лесу в Бобруйском районе

Ребенка нашли в километре от дома. ПОДРОБНОСТИ.