Видеофакт. Посмотрите, как в Докшицком районе спасали лосенка, который полностью увяз в битуме

Спасенного из битумной лужи лосенка напоили молоком. Фото: кадр из видео МЧС.

Маленький лосенок увяз в луже битума в лесу недалеко от мемориального комплекса «Шуневка» в Докшицком районе. Лосенок уже не мог двигаться, когда его заметили люди и позвонили в МЧС. Это было 11 июля. Историю спасения рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение спасателям поступило в половине одиннадцатого утра. О несчастном лосенке сотрудники МЧС сообщили в райисполком, общество охотников и рыболовов, на ветеринарную станцию и в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Спасали животное всем миром.

Обессиленного лосенка обливали водой, снимали пласты битума с тела животного. Когда освободили лосенка из лужи битума, перенесли его в тень.

Работники местного хозяйства привезли молоко, лосенка напоили из бутылки с соской, а потом животное осмотрел ветеринарный врач и оказал ему помощь.

Лосенок, отдохнувший и накормленный, начал понемногу двигаться, пытался встать. Его передали сотрудникам общества охотников и рыболовов.

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