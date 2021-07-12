Шотландские медики предложили мыть рты ковидных больных антисептиками. Российские сомневаются

Медики предложили полоскать рот больных ковидом антисептиками. Фото: pixabay.

Медики из Шотландии предложили радикальный способ снижения заразности пациентов с ковидом. Они считают, что зараженные COVID-19 люди должны промывать полость рта антисептиками, в частности, повидон-йодом, перекисью водорода или хлоргексидином. Кроме снижения заразности, это поможет облегчить симптомы болезни, по мнению исследователей. Такие выводы основаны на результатах проведенных ранее экспериментах с родственными COVID-19 вирусами - MERS-CoV и SARS-CoV. Спустя 15 секунд после полоскания рта антисептиком содержание вируса в полости рта больного снижалось на 99,99 процентов.

Мнения российских медиков по поводу такого способа узнала Известия. Отоларинголог Илья Гладышев рассказал изданию, что антисептики на основе йода действительно эффективно работают с бактериальными и вирусными инфекциями, при этом у возбудителей не развивается устойчивость к этим препаратам. Но врач напомнил. Что йодосодержащие антисептики часто вызывают аллергию, йод противопоказан при заболеваниях щитовидной железы. Также, если часто полоскать рот йодосодержащим антисептиком или хлоргексидином, эмаль зубов пожелтеет.

—Трудно представить, что люди, перед тем как зайти в метро или на работу, будут полоскать рот антисептиком. Этот метод неудобен при активном образе жизни, - добавил Гладышев. — Да, вирусная нагрузка действительно снижается, но только непосредственно после применения антисептика, так как резервуар всё равно расположен в носоглотке и вирусы впоследствии спускаются оттуда.

Полоскать рот для снижения вирусной нагрузки придется каждые 10-15 минут, отмечают российские специалисты. Кроме того, вирусная инфекция — это системное заболевание, а не болячка, которая концентрируется в одном месте.

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