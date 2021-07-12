Еще один пожар произошел на МАЗе

Это уже второй пожар на МАЗе за неделю. Фото: МЧС Беларуси

В настоящее время пожар потушен, эвакуация среди сотрудников не проводилась, сообщили в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, на предприятии горел трансформатор, масло и кабели в сталелитейном цеху. Площадь возгорания — 40 кв.м.

На месте происшествия работало 19 единиц техники МЧС. Пострадавших нет.

В четверг на минувшей неделе на автозаводе горел склад с маслом, площадь возгорания составила 100 кв. м. Тогда также никто не пострадал.

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