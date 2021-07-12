В Минске женщина загорелась, когда разжигала мангал

Женщина разжигала мангал, и на ней загорелась одежда. Фото: zen.yandex.ru.

Вечером 11 июля в Минске пострадала женщина, которая пыталась разжечь мангал. Это произошло в частном домовладении на улице Покровской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Пострадавшей 36 лет. Женщина разжигала мангал, когда на ней загорелась одежда. Она в больнице с ожогами шеи, обеих предплечий и кистей рук.

Специалисты выясняют обстоятельства происшедшего.

В тот же день в Брестской области пострадал мужчина, который тушил костер. Это случилось около шести утра в деревне Бульково. Мужчина оступился и получил ожоги.

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