Латвия и Литва укрепляют охрану восточных границ из-за наплыва мигрантов

Страны Балтии начинают усиление охраны восточных границ. Фото: Reuters

На границе Литвы и Беларуси начинается срочная операция из-за наплыва мигрантов, об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Европейское пограничное агентство (Frontex).

По словам исполнительного директора Frontex Фабриса Леггери, ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство.

– Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС, — сказал исполнительный директор Фабрис Леггери.

Чтобы укрепить внешнюю границу Европейского союза, в Литву отправлены дополнительные пограничники, патрульные машины и спецофицеры для собеседования с мигрантами.

Отряды будут развернуты вместе с офицерами из государств-членов в составе Постоянного корпуса европейской пограничной и береговой охраны.

Как сообщает «Наша нива», национальные вооруженные силы Латвии начнут оказывать поддержку пограничной охране восточной границы из-за наплыва нелегалов с 12 июля – 24 ополченца и от шести до 12 транспортных средств будут помогать пограничникам круглосуточно.

Ранее сообщалось об усилении восточных границ Эстонией.

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