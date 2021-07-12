Генпрокурор Беларуси рассказал, сколько людей допрошены по делу о геноциде в годы войны и почему белорусская прокуратура считает нужным допросить бывшего президента Литвы

Андрей Швед рассказал, сколько людей допрошены по делу о геноциде белорусского народа и какие вопросы у генпрокуратуры есть к бывшему президенту Литвы. Фото: официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал, что по делу о геноциде белорусов в годы второй мировой войны допрошены уже более 4 тысяч человек. Об этом шла речь в программе «Главный эфир» на телеканале Беларусь 1, пишет БЕЛТА.

Андрей Швед подчеркнул, что работа со свидетелями геноцида будет продолжена на постсоветском пространстве и в других странах.

«Это следующий этап нашей работы. Сейчас мы ведем сбор информации о том, где эти лица проживают, для того чтобы успеть их допросить, зафиксировать показания и потом данные сведения использовать в материалах для международного трибунала", - сказал генеральный прокурор.

Андрей Швед сказал, что белорусская сторона готовит материалы для направления в компетентные учреждения юстиции иностранных государств, чтобы те провели процессуальные действия с нацистскими преступниками и их пособниками. Предполагается, что иностранные государства должны решить вопрос о привлечении их к ответственности в соответствии с национальным законодательством, либо выдали их в Беларусь, либо передали для разбирательства международного трибунала.

В частности, по словам Андрея Шведа, как свидетель по делу о геноциде населения Беларуси должен быть допрошен бывший президент Литвы Валдас Адамкус, так как фамилия Адамкус фигурирует в списках литовских карательных батальонов СС.

«Среди этих вопросов я бы отметил: присягал ли Валдас Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС, каков характер взаимоотношений с "минским мясником" и его конкретная роль в определенных карательных операциях", - сказал Андрей Швед.

Генеральный прокурор Беларуси заявил о связи нацизма как платформы с цветными революциями.

« Это исходит из тех же стран, с территории которых 80 лет назад пришли фашисты для того, чтобы нас тотально уничтожить. Именно оттуда идет попытка возродить эту "коричневую чуму" в виде цветной революции и, по сути дела, уничтожить наше государство», - заявил Андрей Швед.

Генеральный прокурор также отметил, что количество преступлений, совершенных неонацистами, увеличилось в 14 раз.

«Мы в состоянии все это побороть и противостоять всем современным вызовам и угрозам", - подчеркнул Андрей Швед.

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