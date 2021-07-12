«Как таковых запретов не существует»: глава МИД Беларуси сказал, откроют ли прямой авиарейс в Крым

Владимир Макей не исключил открытие прямого авиарейса в Крым из Беларуси при целесообразности этого. Фото: БелТА

В большом интервью российскому телеканалу Russiа Today (RT) министр иностранных дел Беларуси не исключил открытие прямого авиасообщения между Минском и Крымом, транслирует БелТА.

Журналист RT попросил Владимира Макея обозначить перспективы открытия прямого авиарейса в Крым. На что глава белорусской дипломатии сказал, что фактического запрета на поездки нет.

- Крым - это действительно прекрасная территория. Прекрасное место для отдыха. И белорусы в свое время и сейчас ездили и продолжают ездить в Крым. И сейчас запрета на поездки не существует. Как вы знаете, у нас там есть и санатории в Мисхоре, куда активно приезжают не только граждане Беларуси, но и граждане России, - напомнил он.

А далее министр иностранных дел, переходя к сути вопроса о появлении рейса из Минска в Крым, заявил, что решение будет приниматься из целесообразности и экономической составляющей.

- Надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято, - прокомментировал Макей.

Также он объяснил, что кроме экономической стороны нельзя будет не учесть другие аспекты, например, вероятные санкции в отношении Беларуси.

- Если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее может быть принято, - заключил Владимир Макей.

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