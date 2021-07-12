«Белавиа» сокращает рейсы в Израиль до минимума с 12 по 25 июля

Белорусам в Израиль можно, израильтянам в Беларусь – нет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Израильским гражданам и резидентам запрещено въезжать в Беларусь с 12 по 25 июля, в связи с этим белорусский авиаперевозчик сокращает количество рейсов в Израиль, сообщили в «Белавиа».

– В связи с решением Министерства здравоохранения Израиля о включении Беларуси в список стран с максимальным риском, так называемый «красный список», с 12 июля текущего года авиакомпания «Белавиа» сокращает количество рейсов, выполняемых в Израиль, — сообщили в компании авиаперевозчика.

Кроме того, все въезжающие в Израиль белорусы (любого возраста, включая вакцинированных) из стран с максимальным риском должны быть изолированы.

Теперь рейсы будут выполняться в следующие даты: 14, 18, 21, 23 и 25 июля. Данное решение будет действовать до 25 июля и продлеваться по мере необходимости в соответствии с уровнем заболеваемости.

В списке стран с максимальным риском находятся Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.