Виктор Бабарико больше не в Минске: экс-главу «Белгазпромбанка» этапировали в колонию

Экс-главу "Белгазпромбанка" этапировали в исправительную колонию в Новополоцке. Фото: sb.by

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что бывшего главу «Белгазпромбанка», а также экс-участника президентской гонки суд приговорил к 14 годам заключения. Приговор Бабарико вынесли 6 июля 2021-го года. Другие обвиняемые по «делу Белгазпромбанка» получили до 6,5 лет лишения свободы.

В понедельник, 12 июня, СМИ со ссылкой на адвокатов экс-главы «Белгазпромбанка» сообщили, что Виктора Бабарико этапировали к месту отбывания наказания.

Правозащитники заявили, что из СИЗО в Минске Бабарико направили в ИК-1 в Новополоцке, что в Витебской области, пишет Sputnik Беларусь.

Также защита Виктора Бабарико рассказала, что намерена делать дальше.

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