Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июля 2021 года: менее 700 заболевших за сутки, но снова 9 умерших

В Беларуси продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси опубликовал обновленную официальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на понедельник, 12 июля.

Корнавирус за сутки подтвердился еще у 689 человек. Таким образом, с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано уже 428 тысяч 595 пациентов с COVID-19.

На это же время было выписано из больниц еще 537 пациентов.

- Всего, с начала пандемии, в Беларуси выздоровели 421 тысяча 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус, - уточнили в пресс-службе ведомства.

К сожалению, увеличилось и количество летальных исходов. За сутки скончались еще 9 человек с коронавирусом. За весь период пандемии Минздрав сообщил о 3 тысячах 266 умерших пациентах с выявленным коронавирусом.

Соразмерно растет число выполненных тестов на «ковид»: плюс 10,452 тысячи тестов было сделано за сутки и уже более 6,987 миллиона исследований за все время эпидемии.

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