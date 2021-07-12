«Оранжевая» жара не спадет - даже наоборот: погода в Беларуси на 13 июля

До +36 жары обещают синоптики на 13 июля. Фото: Сергей ГАПОН

В Беларуси в июле установилась экстремально жаркая погода. И на 13 июля, синоптики вновь объявили оранжевый уровень опасности. Узнали по данным ресурса pogoda.by, как высоко поднимется градус на термометрах.

Во вторник, 13 июля, влияние на погоду вновь будут оказывать неустойчивые воздушные массы. Ночью осадков практически не ожидается. В ночные часы прогнозируется в среднем около +16…+22 тепла, а местами температуры понизятся до +13…+15 градусов

Но днем 13 июля уже будет переменная и облачность и в некоторых регионах прольются дожди и могут прогреметь грозы. Солнце днем снова прогреет воздух до +29...+34 выше ноля, а в отдельных районах Беларуси зной усилится до +35...+36 градусов. Синоптики предупреждают, что днем максимальные температуры будут во многих районах страны.

В течение суток ветер будет умеренным восточного и юго-восточного направления, порывы возможны только при грозах. Также в течение дня будет слабо падать атмосферное давление.

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