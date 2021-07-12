Доллар начал дешеветь: курс валют в Беларуси на 12 июля

Вот как изменился курс валют в Беларуси после выходных 10 - 11 июля. Фото: Надежда БУТОВИЧ

После очередных валютных торгов доллар и российские рубли «откатили» назад. Подробную информацию новых курсов валют на 12 июля опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так на торгах во вторник, 12 июля, стала дороже только европейская валюта, доллары и рубли РФ, наоборот, подешевели.

Подробнее курс валют выглядит так:

Евро стал дороже на 0,0019 белорусского рубля. Стоимость европейской валюты достигла 3,0521 белрубля за 1 евро.

«Зеленый» потерял в весе 0,0039 белрубля. В итоге 1 доллар стал стоить 2,5704 белорусского рубля.

Также подешевела, как говорилось выше, и нацвалюта России. Сто российских рублей потеряли в курсе 0,00161 белрубля. В итоге курс составляет 3,4456 белорусского рубля за 100 рублей РФ.

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