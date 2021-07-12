«Белавиа» расширяет географию и увеличивает количество чартеров в Египет и Турцию

«Белавиа» работает над новыми направлениями. Фото: Belavia

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью агентству РИА Новости рассказал о планах расширения географии полетов авиакомпании «Белавиа».

Дипломат отметил, что в условиях действующих ограничений на полеты в страны ЕС и Украину в отношении белорусского авиаперевозчика «Белавиа» задача расширения географии полетов имеет приоритетный характер.

– Авиакомпания «Белавиа» уже увеличила частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартерных рейсов в Египет и Турцию. Прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в Казахстан, – сказал Семашко.

Для обеспечения потребностей людей, компания надеется привлечь иностранных авиаперевозчиков к выполнению полетов в Национальный аэропорт Минск. В настоящее время такая работа ведется с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром.

По словам Семашко, в ближайшее время ожидается открытие регулярных рейсов кыргызской авиакомпании по маршруту Бишкек - Минск - Бишкек. С Россией прорабатывается открытие регулярных рейсов в Минеральные Воды и Анапу, возобновление полетов в Сочи и Краснодар.

Он также отметил, что ряд российских авиакомпаний уже увеличил количество своих рейсов в Беларусь. Так, с 10 июня «Аэрофлот» увеличил частоту полетов из Москвы в Минск с пяти до 10 рейсов в неделю; «ЮТэйр» увеличил количество рейсов в Минск до трех в неделю (из Самары, Санкт-Петербурга, Калининграда); авиакомпания Nord Wind выполняет рейсы из Калининграда в Минск два раза в неделю.

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