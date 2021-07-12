«Зеленой» осталась только Брестчина: вот где в Беларуси снова ввели запреты на посещение лесов

Власти ограничили в Беларуси посещение лесов. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси на воскресенье, 11 июля, в 77 районах Беларуси ввели запреты и ограничения на посещение лесов. Как изменилась ситуация после выходных?

Полностью «зеленой» осталась только Брестская область. Здесь по-прежнему можно пойти в лес за грибами и ягодами. А вот во многих других регионах это уже сделать проблематично. Запреты и ограничения на посещение лесного массива в понедельник, 12 июля, действуют уже в 81 районе Беларуси. Актуальная информация размещена и обновляется на интерактивной карте Беларуси на сайте Минлесхоза.

В Витебской области стали «оранжевыми» и «красными» 20 районов, в Гомельской - 14, в Гродненской -16, в Минской - 19, в Могилевской - 14.

Напомним, в Беларуси из-за пожароопасной обстановки местные власти оперативно ограничивают или запрещают посещение лесов. Когда возвращаются дожди, запреты могут снимать.

Если нарушить запрет и пойти в лес, где это запрещено, в Беларуси грозит штраф до 725 белорусских рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опять жара - опять запреты: в десятках районов Беларуси снова нельзя ходить в лес.

В Беларуси ограничили или запретили посещение лесного массива в 31 районе (подробности).

Погода куражится над белорусами: жаловались на жару – получите похолодание и град! Какой будет неделя 12-18 июля.

Температурный фон будет выше нормы на 8-10 градусов, а потом начнутся ливни с градом (подробности).

«Оранжевая» жара не спадет и даже наоборот: погода в Беларуси на 13 июля.

Синоптики сделали важное предупреждение о погоде для белорусов (подробности).