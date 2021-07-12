В Беларуси врачи первыми в мировой практике прооперировали ребенка с аневризмой

Аневризмы встречаются у взрослых, а вот у ребенка – впервые в мировой практике. Фото: Минздрав РБ

На прошлой неделе в Минск были приглашены пятеро детей со всех регионов Беларуси с сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов, в том числе с аномалией Эбштейна – редким пороком сердца, сообщает Минздрав со ссылкой на директора РНПЦ детской хирургии Константина Дроздовского.

Операции прошли при непосредственном участии одного из самых опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, президента Фонда Калангоса (Швейцария).

– Это уже второй такой проект с участием доктора Калангоса. Аномалия Эбштейна – очень редкий порок, который успешно оперируется в нашем центре, однако крайние его формы сопровождаются в мире высокой смертностью. Именно поэтому мы пригласили профессора с огромным опытом выполнения таких операций. На этот раз, в связи с пандемическими ограничениям, доктор смог к нам приехать через 1,5 года. После операций все дети чувствуют себя удовлетворительно, – рассказал Дроздовский.

Дроздовский добавил, что дети хорошо перенесли операции, сейчас они чувствуют себя удовлетворительно. Также, по его словам, в центре была проведена операция при редчайшей патологии – торакоабдоминальной аневризме брюшной аорты у 11-летнего мальчика, которая впервые встречается у ребенка. Операция длилась более 10 часов, важно было сохранить все артерии, чтобы дать мальчику жить полноценной жизнью.

– Сейчас уже можно сказать, что операция прошла удачно. Мальчик чувствует себя удовлетворительно. Судя по медицинским источникам, такая операция у детей – первая в мировой практике, – отметил директор центра.

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