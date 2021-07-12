В Минздраве сказали, как иностранцам безвизово приехать в Беларусь привиться от COVID-19 и назвали вакцину

Для вакцинации в Беларуси иностранцам нужно зарегистрироваться онлайн на специальном сайте и получить подтверждение. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что белорусские власти позволили гражданам 73 государств безвизово приехать в Беларуси для вакцинации от коронавируса.

Пресс-служба Минздрава в официальном телеграм-канале 12 июля сообщила подробнее о том, что необходимо сделать иностранцам, чтобы вакцинироваться на территории Беларуси.

В ведомстве пояснили, что иностранцам перед въездом в Беларусь для вакцинации сначала нужно зарегистрироваться на процедуру онлайн на специально созданном сайте - vaccination.by. Это касается получения как первого, так и второго компонентов прививки. На этапе регистрации можно будет самим выбрать город Беларуси, где проведут вакцинацию.

- Для въезда в Беларусь в целях вакцинации против COVID-19 (как первым, так и вторым компонентом вакцины) иностранные граждане должны оставить заявку в информационной системе, размещенной в интернете. После этого они должны получить подтверждение о дате, времени и месте проведения вакцинации, - пояснили в пресс-службе.

Ограниченно также и время безвизового пребывания в Беларуси иностранцев, которые приедут прививаться. Въехать в страну им разрешено не ранее 2 дней до подтвержденной даты вакцинации, но и не позднее двух дней после этого числа.

- Срок безвизового посещения Республики Беларусь - не более 5 суток со дня въезда, - прокомментировали в Минздраве.

При въезде в Беларусь иностранцы должны предъявить документы для выезда за границу (загранпаспорт - Прим.), а также отрицательный ПЦР-тест.

В Беларуси иностранцев будут вакцинировать комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Перед вакцинацией белорусский врач проведет осмотр.

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После проведения двух этапов вакцинации будет выдан сертификат, подтверждающий получение прививок от коронавируса.

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