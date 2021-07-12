Российская платежная система «Мир» запускает денежные переводы на «Белкарт»

Теперь осуществлять платежи между Белраусью и Россией станет проще. Фото: Юлия Хвощ

Национальная платежная система «Мир» запускает трансграничные переводы на карты системы «Белкарт», сообщает РИА Новости.

Оператор национальной системы платежей в России добавил возможность осуществления денежных переводов по номеру карты для держателей белорусских карт.

В настоящее время данную услугу своим клиентам в России готовы предоставить Альфа-банк, банк «Русский стандарт», Сбербанк и «Тинькофф». В Беларуси к приему переводов с «Мира» уже готовы карты Белагропромбанка и Беларусбанка.

Теперь для осуществления денежного перевода не нужны реквизиты счета или другие дополнительные данные. Провести операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков, без посещения офиса. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода.

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