Из-за мигрантов из Беларуси ЕС может приостановить выдачу белорусам шенгенских виз

что Евросоюз готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов Фото: Оксана БРОВАЧ

Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз белорусским гражданам, об этом пишет Sputnik со ссылкой на слова комиссара ЕС по внутренним делам Илву Йоханссон.

Причина в увеличении числа мигрантов, которые нелегально пересекают границу ЕС и Беларуси.

– Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что Евросоюз готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть, – сказала Йоханссон.

Литовские власти задержали в этом году на границе с Беларусью 1676 мигрантов, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Многие из них приехали из стран Ближнего Востока и Африки.

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