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Общество12 июля 2021 15:28

Из-за мигрантов из Беларуси ЕС может приостановить выдачу белорусам шенгенских виз

Такое решение рассматривают из-за увеличения числа мигрантов - в этом году Литва задержала их уже в 20 раз больше, чем за весь прошлый
Юлия ХВОЩ
что Евросоюз готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов

что Евросоюз готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов

Фото: Оксана БРОВАЧ

Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз белорусским гражданам, об этом пишет Sputnik со ссылкой на слова комиссара ЕС по внутренним делам Илву Йоханссон.

Причина в увеличении числа мигрантов, которые нелегально пересекают границу ЕС и Беларуси.

– Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что Евросоюз готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть, – сказала Йоханссон.

Литовские власти задержали в этом году на границе с Беларусью 1676 мигрантов, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Многие из них приехали из стран Ближнего Востока и Африки.

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