Местные называют Ибицей, туристы - «белорусским Тунисом»: посмотрите на один из красивейших диких пляжей Беларуси

Дикий пляж в Кобринской районе манит туристов. Фото: National Belographic

«Комсомолка» уже рассказывала о том, где можно прекрасно отдохнуть, покупаться и позагорать вблизи Минска и в самой столице. Но и поездка по Беларуси даже однодневная может подарить отдых «как на море». Тем более, если это будет отдых на пляже в «белорусском Тунисе».

Отдых в Кобринском районе сравнивают с Тунисом или Ибицей. Фото: National Belographic

«Белорусский Тунис» или «белорусская Ибица» называют дикий пляж на озере Каташи рядом с одноименной деревней в Кобринском районе. Живописные фото «КаташИбицы», как место называют местные жители, опубликовал телеграм-канал National Belographic.

Дикий пляж на озере Каташи многолюдный даже в будни. Фото: National Belographic

- Один из лучших диких пляжей Беларуси. Туристы любят за качество песка и атмосферу, - сообщают авторы телеграм-ресурса.

Пляж на водоеме Каташи любят за белоснежный песок. Фото: National Belographic

Отдыхом в Каташах белорусы охотно делятся и в соцсетях. И под своими фото, отдыхая в «белорусском Тунисе» летом 2021-го года, охотно делятся впечатлениями.

«Белорусский Тунис» или «белорусская Ибица» называют этот пляж в Кобринском районе. Фото: National Belographic

«Заменяет море на процентов 30! Песок - супер, вода - огонь!», «Вода в озере Каташи бирюзовая и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло», «Вечером в среду не ожидали непрерывную цепочку машин по всему периметру. Не представляю, что там в выходные!», «Тунисский песок. Пустынные барханы. Мальдивская вода... И все это Беларусь, которой не перестаешь удивляться!»: пишут белорусы в Инстаграме.

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