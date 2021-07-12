«Причины устанавливаются»: в Минэнерго сообщили об автоматическом отключении БелАЭС от энергосети

Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Подробности сообщила пресс-служба Минэнерго в официальном телеграм-канале.

Отключение первого энергоблока Белорусской АЭС произошло автоматически в понедельник, 12 июля, ровно в 12.57 часов. Пока также неизвестна точная причина произошедшего на атомной станции отключения.

- В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки, - уточнили в Минэнерго и добавили. - Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу.

Также в пресс-службе ведомства официально сообщили, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не поменялась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минэнерго опровергло и назвало фейком информацию об опасности Белорусской АЭС, которая появилась на ее сайте.

В ведомстве заявили, что сайт взломали неизвестные. Вот что написали хакеры (подробности).

В Минэнерго сказали, что происходит на втором энергоблоке БелАЭС.

На станции завершились гидроиспытания второго энергоблока (подробности).

Миссия МАГАТЭ работает в Беларуси до 9 июля и посетит БелАЭС.

Эксперты изучают вопросы физической защиты Белорусской атомной станции (подробности).

Министр энергетики рассказал, что БелАЭС ежедневно вырабатывает около 27,5 млн. кВтч электроэнергии.

Он добавил, что с момента включения в объединенную энергосистему первым энергоблоком БелАЭС было выработано почти 3,2 млрд. кВтч. Электроэнергии (подробности).