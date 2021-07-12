Стало известно, какие зарплаты у белорусских айтишников

Стало известно, какие зарплаты у белорусских аайтишников. Фото: dev.by.

Портал dev.by провел большое исследование и выяснил, сколько зарабатывают белорусские айтишники. Выяснилось, что половина разработчиков зарабатывает не более 2000$. Еще 25% программистов независимо от уровня и специализации зарабатывают 3000$ и больше. Аналогично у 25% — не более 1000$. При этом доля джуниоров (то есть новичков) и интернов намного ниже, чем четверть от числа разработчиков на рынке.

Зарплат выше 3000$ много, но здесь оффер становится всё более индивидуальным с каждым шагом: от $3500 до $4500 путь длинный.

Полностью исследование можно посмотреть по ссылке.

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