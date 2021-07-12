Архиепископ Кондрусевич сказал, от чего зависит судьба белорусов, и процитировал Янку Купалу

Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич. Фото: catholic.by

Купаловский фест в Радошковичах, что в Молодечнеском районе, прошел 11 июля с участием архиепископа Кондрусевича, информирует сайт Римско-католического костела в Беларуси.

Выступая на мессе перед собравшимися верующими, почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич сказал, что личная судьба белорусов и судьба всего белорусского общества зависят от самих людей. Кондрусевич заметил, что все зависит от личного выбора: «хотим мы изменить свою духовную жизнь на лучшую или выбираем жизнь в грехе».

Также он высказался о ситуации в стране и озвучил свое мнение о том, что переживаемый в данный момент общественно-политический кризис в Беларуси является, результатом «нашей греховной жизни и попрания основополагающего христианского принципа - «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали».

- Поэтому в нашей общественной жизни мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями греха и несправедливости, и, пользуясь социальным учением костела, должны путем обращения, прощения и примирения стремиться к мирному разрешению переживаемого кризиса, - подчеркнул иерарх.

Также Кондрусевич заметил, что, по его мнению, к этому же призывал и обращался в своей поэзии и Янка Купала.

Кондрусевич процитировал фрагмент из драмы Купалы. Фото: catholic.by

Он напомнил, что главной задачей костела сейчас является объявленная святым папой Иоанном Павлом II «новая евангелизация» - провозглашение истины Евангелия современными методами. И добавил, что еще во время Синода епископов в 2012-ом году особое внимание уделялось культуре, искусству и литературе в вопросе передачи Евангелия.

- Это хорошо понимал наш знаменитый земляк Янка Купала: белорус по происхождению, католик по крещению и поэт по призванию, - пояснил Кондрусевич и продолжил о Купале. - Он оставил после себя богатое художественное наследие, имеющее не только литературное значение, но и духовно-евангелизаторское. В его произведениях воплощены духовные устремления человека и высокие моральные качества, а также право руководствоваться в своих поступках собственным выбором, желанием найти справедливость.

Затем архиепископ процитировал фрагмент монолога Старца из драмы Купалы «Раскіданае гняздо»:

«Ганьба таму чалавеку, што рукі апусціць, як перавяслы, і чакае, пакуль сама доля к яму прыйдзе ў хату і папросіцца, каб прыняў яе з ласкі свае! Ганьба таму, хто, вочы на ўсё заплюшчыўшы, будзе ісці ўцёртай здавён сцежкай няпраўды і бяспраўя, думаючы, што іначай быць ніколі не можа і што не ў яго волі змяніць стары парадак бессумленнага жыцця! Ганьба таму, хто, радзіўшыся ў ярме, валочыць яго пакорна, як вол стары, не парываючыся нават хоць на час выпрагчыся з гэтага ярма, паганячага пачуццё яго чалавечае!».

Напомним, Купаловский фест традиционно проводится в июле при костеле, где был крещен Янка Купала, по инициативе радошковичского настоятеля ксендза-каноника Юрия Быкова в сотрудничестве с Государственным литературным музеем Янки Купалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь спустя почти четыре месяца.

Архиепископ католической церкви в Беларуси вернулся на родину, пробыв почти 4 месяца фактически в изгнании в Польше (подробности).

Митрополит Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку: его прошение принял Папа Римский.

3 января 2021-го архиепископ вышел на пенсию (подробности).

Католические священники решили добавить призыв в молитву 3 июля в День Независимости.

Предлагается включить это обращение в молитву во время любой мессы в этот день (подробности).

Минский епископ Кособуцкий вступился за духовный гимн «Магутны Божа».

Священнослужитель сказал, что у правоохранителей есть претензии из-за его исполнения (подробности).