Представитель МакSим опровергла информацию о сепсисе у певицы. Фото: maxim-fans.ru

Представитель МакSим Яна Богушевская опровергла информацию о сепсисе у певицы, которая появилась в СМИ. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

Накануне Богушевская сообщила, что врачи отметили у МакSим положительную динамику.

Напомним, что певица попала в больницу 15 июня.

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