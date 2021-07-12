Представитель МакSим опровергла информацию о сепсисе у певицы. Фото: maxim-fans.ru
Представитель МакSим Яна Богушевская опровергла информацию о сепсисе у певицы, которая появилась в СМИ. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.
Накануне Богушевская сообщила, что врачи отметили у МакSим положительную динамику.
Напомним, что певица попала в больницу 15 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пневмония и 40% поражения легких: певица Макsим находится в искусственной коме.
Первые признаки простуды артистка заметила неделю назад перед очередным концертом. (подробности)
«Спасет только чудо»: врачи рассказали, сможет ли певица МакSим выйти из комы.
По словам медиков, у исполнительницы все симптомы коронавируса, но ПЦР-тесты по-прежнему остаются отрицательными. (подробности)
Cостояние певицы МакSим ухудшилось: поражены 75% легких.
Ее перевели в группу «КТ-4», она до сих пор находится в коме. (подробности)
У певицы МакSим врачи обнаружили признаки еще одной страшной болезни.
Представитель певицы ранее рассказывала, что у нее поражено уже до 75% легких. (подробности)