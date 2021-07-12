Медики назвали «железные» основания медотвода от прививки против коронавируса

Некоторые болезни и состояния могут стать противопоказанием для вакцинации
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Существует только два серьезных основания для получения медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. Об этом заявили врачи, опрошенные РБК.
В частности, это тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. Большинство хронических болезней и аллергических реакций не могут быть противопоказанием для прививки.
К тяжелым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят отек Квинке или анафилактический шок (если они ранее возникали при введении какой-либо другой вакцины), пояснил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Люди с такими реакциями организма на препараты наблюдаются у аллергологов и могут получить медицинский отвод от прививки.
Пищевая аллергия (например, на клубнику или мед), аллергия на пыльцу или пыль не считаются противопоказанием к вакцинации, сообщил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Специалист утверждает, что российские вакцины от COVID-19 гипоаллергенны, потому что их компоненты не перекрещиваются с пищевыми продуктами, пыльцой, плесенью или бытовой пылью.
– В них нет антибиотиков, консервантов, компонентов куриных яиц, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрестную аллергию, – уточнил врач.
Не является противопоказанием к вакцинации и крапивница (дерматит аллергического происхождения), утверждает внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.
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