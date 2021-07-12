В МВД назвали причину проблем с доступом к информационным сервисам ведомства. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел назвали причину возникших проблем с доступом к информационным сервисам ведомства. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- С 8 июля был временно приостановлен доступ к ведомственным информационным сервисам МВД. На данный момент проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных. Одни из причин возникшей ситуации – аномальная жара, - прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что сотрудники милиции учитывают сложившуюся ситуацию при ежедневной работе и с пониманием подходят к оценке каждого отдельно взятого случая при обращении граждан.

- Сегодня сотрудниками МВД предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления бесперебойного функционирования сервисов. В течение недели планируется возобновить полностью работоспособность информационных ресурсов, - отметила Чемоданова.

В ведомстве принесли извинения по причине сложившейся ситуации.

Напомним, что 8 июля жители Беларуси в социальных сетях начали жаловаться на сломавшуюся базу данных ГАИ.

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