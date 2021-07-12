Стало известно, сколько белорусов из-за жары попали в больницы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В медучреждения Беларуси (начиная с 21 июня) с жалобами на тепловые удары обратились 208 человек, 54 из них госпитализированы, - сообщает Минздрав. - От последствий жаркой погоды пострадали 68 детей и 140 взрослых. Госпитализированы – 30 взрослых и 24 ребенка.

Тепловой удар - перегрев организма при воздействии на тело человека повышенной температуры, в условиях влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма

Первая помощь при тепловом ударе:

- немедленно вызвать скорую помощь,

- зайти в прохладное кондиционированное помещение,

- снять тесную одежду и обувь,

- принять прохладный душ или ванну,

- выпить 1 л воды с добавлением 2 чайных ложек соли.

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