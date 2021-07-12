Тело мужчины найдено в лесу в Смолевичском районе – задержаны четверо подозреваемых в убийстве

Жителя одной из деревень в Смолевичском районе убили и закопали в лесу. Фото: скриншот видео УВД

Жителя одной из деревень в Смолевичском районе убили и закопали в лесу. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

35-летняя местная жительница сообщила в милицию о странных вещах, которые обнаружила дома. Женщина рассказала, что вернулась домой и увидела там беспорядок и пятна, похожие на кровь. Ее мужа в тот момент не было.

Сотрудники милиции в ходе поисковой операции нашли труп 44-летнего мужчины, закопанный в лесу неподалеку от деревни.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые: четверо минчан, 35, 39, 40 и 44 лет. Оперативники выяснили, что накануне убийства задержанные распивали спиртное», – рассказали подробности в УВД.

Злоумышленники попытались скрыться, но сотрудники уголовного розыска оперативно установили их личности и задержали при силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз».

Читайте также:

Неизвестный выбежал из кустов и порезал лицо женщине в Минске

Предполагаемый злоумышленник был оперативно задержан (подробности).

В Гомельском гарнизоне в лесу обнаружили тело офицера

В Минобороны и СК устанавливают причины случившегося (подробности).

В Столинском районе рядом с кладбищем нашли труп молодого мужчины, но его никто не убивал

СК расследует причины загадочной смерти сельчанина (подробности).