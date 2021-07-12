Onliner отключает комментарии под новостями на сайте. И вот чем это объясняется

Onliner отключает комментарии под новостями на сайте. Фото: pixabay.com

Портал Onliner принял решение отключить комментарии на сайте. Об этом говорится в заявлении издания.

Данное решение было вызвано безопасностью пользователей и самого портала.

- С конца осени 2020 года на сайте действовала промодерация комментариев. Но в последнее время в Беларуси вступил в силу ряд законов, которые ужесточают ответственность за «незаконный контент». При этом границы между «законным» и «экстремистским» мнением очень сложно порой определись даже профессиональному юристу, - написано в заявлении.

Также в нем говорится о том, что портал не может гарантировать безопасность тех людей, кто высказывается, особенно на эмоциях, под новостями.

При этом форум сайта будет работать в прежнем режиме.

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