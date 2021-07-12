У Романа Протасевича появилась новая страница в Instagram. Фото: Instagram

Задержанный блогер Роман Протасевич завел себе новую страницу в Instagram. Об этом сообщается 12 июля в его Twitter-аккаунте.

«А ещё, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис!» – написал Протасевич.

На данный момент блогер пока ничего не опубликовал в Instagram. Однако успел подписаться на 18 пользователей, в их числе – оперная певица Маргарита Левчук, на которую Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело «за надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь», а также блогеры Никита Мелкозеров и Антон Мотолько (его Telegram-канал признан экстремистским в Беларуси).

Напомним, что Twitter Романа Протасевича был заблокирован, но уже вновь доступен. Блогер ответил на вопросы подписчиков. К примеру, он заявил, что может пользоваться Интернетом (в настоящее время Протасевич находится под домашним арестом).

«Никаких ограничений у меня нет в этом плане. Читаю и смотрю всё, что захочу», – сказал он, отвечая в Twitter на вопрос пользователя соцсети о том, разрешают ли ему пользоваться Интернетом.

Также он рассказал в сторис в Instagram своем самочувствии. По словам Протасевича, чувствует он себя нормально, единственный минус - жара, кторая установилась в Беларуси. Он признался, что не любит такую погоду, поэтому ему «приходится страдать».

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Страничку уже комментируют (подробности).

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