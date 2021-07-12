Владимир Макей: «Внешние силы планировали сделать из Беларуси вторую Украину»

Макей заявил, что из Беларуси планировали сделать вторую Украину. Фото: скриншот с видео RT

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT заявил, что внешние силы пытались сделать из Беларуси вторую Украину.

- Я думаю, что цель состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. По этой причине было намного жарче. Затем данный опыт планировалось перенести на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Беларусь, цель – это Россия. Ведь сегодня Россия превращается на наших глазах в мощную мировую державу. Она уже фактически является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене. И все это не нравится западному миру, который привык к тому, что ситуация развивается по западноцентричному сценарию, - сказал Макей.

Он добавил, что все те события, которые происходили в Беларуси, стали следствием геополитического столкновения.

- Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время. Мы понимаем это и намерены плотно работать с нашими российскими друзьями. И на международной арене в двустороннем формате, противодействуя подобного рода попыткам, а также в рамках различных международных организаций и наших интеграционных структур, которые есть на постсоветском пространстве, - заявил глава МИД Беларуси.

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