В 21-ый раз за этот год – в Беларуси с 13 июля дорожает автомобильное топливо

В Беларуси 13 июля дорожает автомобильное топливо Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси со вторника, 13 июля, дорожает автомобильное топливо. Информация об этом была опубликована на сайте «Белнефтехима».

По традиции, топливо подорожает на одну копейку.

Так, с 13 июля, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,91 рубль, АИ-98-К5-Евро – 2,23 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,01 рубля, ДТ – 2,01 рубля.

С начала 2021 года это уже 21-ое подорожание автомобильного топлива. Цена в последний раз изменялась 6 июля.

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