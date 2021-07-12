В 21-ый раз за этот год – в Беларуси с 13 июля дорожает автомобильное топливо

В Беларуси 13 июля дорожает автомобильное топливо
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси со вторника, 13 июля, дорожает автомобильное топливо. Информация об этом была опубликована на сайте «Белнефтехима».
По традиции, топливо подорожает на одну копейку.
Так, с 13 июля, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,91 рубль, АИ-98-К5-Евро – 2,23 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,01 рубля, ДТ – 2,01 рубля.
С начала 2021 года это уже 21-ое подорожание автомобильного топлива. Цена в последний раз изменялась 6 июля.
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