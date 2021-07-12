Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении белорусских властей. Фото: pixabay

Норвегия присоединилась к четвертому пакету целевых санкций Евросоюза против белорусских властей. Об этом сообщило в понедельник, 12 июля, норвежское правительство.

«Сегодня Норвегия присоединилась к новым секторальным санкциям ЕС в отношении Беларуси. Эти меры являются необходимым ответом на обширные нарушения прав человека, совершаемые белорусскими властями», – сказала глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, ее слова приводит ТАСС.

На данный момент Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси. В санкционный список попали такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Четвертый пакет, в частности, охватил 78 физических и восемь юридических лиц.

Всем, кто оказался в перечне, запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С предприятиями европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения.

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