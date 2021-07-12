В МВД сообщили о задержании водителя такси, который принимал активное участие в массовых беспорядках. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании водителя такси, который принимал активное участие в массовых беспорядках. Подробности были опубликованы в телеграм-канале ведомства.

- На 32-летнего мужчину из Минска вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Удалось установить, что, начиная с 9 августа 2020 года он принимал активное участие в массовых беспорядках на Немиге, а также в районе ТЦ «Рига». Вместе с другими агрессивно настроенными участниками, мужчина совершал погромы и уничтожал имущество, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что задержанный оказывал сопротивление сотрудникам милиции, а в качестве оружия нападения он использовал тротуарную плитку.

- Выяснилось, что мужчина ранее имел проблемы с законом и привлекался к ответственности, - отметили в МВД.

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