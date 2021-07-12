«Hrodna.life» и еще девять Telegram-каналов и чатов признаны экстремистскими в Беларуси. Фото: pixabay

Органы прокуратуры проанализировали информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram «Гродно для Жизни new», «Hrodna.life», «Ошмяны для жизни Чат», «Ивье для жизни», «Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР», «Октябрьский 97%», «Ангарская для жизни», «Чижовка для Жизни», «Заводской 97%», «Минск 97%». Об этом сообщил Telegram-канал Генпрокуратуры.

«Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», – говорится в сообщении.

В связи с этим на основании Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции чатов и каналов мессенджера Telegram «Гродно для Жизни new», «Hrodna.life», «Ошмяны для жизни Чат», «Ивье для жизни», «Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР», «Октябрьский 97%», «Ангарская для жизни», «Чижовка для Жизни», «Заводской 97%», «Минск 97%» экстремистскими материалами.

«Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь», – добавили в Генпрокуратуре.

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