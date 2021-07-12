Тихановская: «Еврокомиссия не планирует лишать белорусов возможности получать визы»

Тихановская заявила, что Европейская комиссия не планирует лишать белорусов возможности получать визы
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Светлана Тихановская заявила, что Европейская комиссия не планирует лишать белорусов возможности получать визы. Об этом сообщает БелаПАН.
- Моя команда в понедельник, 12 июля, связалась с Европейской комиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась. Мы находимся в постоянном контакте с международными партнерами, и им известна наша позиция, - сказала Тихановская.
Напомним, что на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и гражданским свободам, юстиции и внутренним делам еврокомиссар Илва Йоханссон допустила, что может быть рассмотрен вопрос о приостановке выдачи виз гражданам Беларуси по причине наплыва мигрантов.
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