Совет ЕС объявил о готовности ввести новые санкции против белорусских властей из-за наплыва мигрантов

Совет ЕС объявил о готовности ввести новые санкции против белорусских властей из-за мигрантов. Фото: pixabay

Совет ЕС готов рассмотреть новые санкции против Минска в качестве ответа на усиление миграционного потока через территорию Беларуси в Литву и Польшу. Такое заявление сделал в понедельник, 12 июля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

– Мы призываем власти Беларуси выполнять свои обязательства, контролировать миграционные потоки, документы авиапассажиров. Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления, – сказал Боррель, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что ЕС может «рассмотреть также дополнительные экономические меры» в отношении Беларуси.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что сообщество зафиксировало рост миграционного потока из стран Азии и Африки через территорию Беларуси не только в Литву, но и в Польшу.

Еврокомиссия обнародовала в понедельник свои данные, которые свидетельствуют о том, что число нелегальных мигрантов, прибывающих через Беларусь в Литву, уже возросло в 22 раза по сравнению со всем прошлым годом и превысило 1 600 человек, причем свыше половины от этого количества прибыли в Литву с начала июля. Большинство направляющихся через Беларусь мигрантов – это выходцы из Ирака, Конго и Камеруна.

Еврокомиссия утверждает, что мигранты прибывают в Беларусь коммерческими авиарейсами, которые летают из Ирака четыре раза в неделю, а из Турции – ежедневно, и затем пересекают границу с Литвой пешком.

Напомним, что в мае этого года ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков, а в конце июня впервые ввел против Минска экономические санкции и четвертый пакет индивидуальных ограничительных мер.

В ответ на это Минск, в частности, приостановил действие соглашения о реадмиссии, которое предусматривает обязательство принимать высылаемых из ЕС нелегальных мигрантов, прибывших в сообщество с территории Беларуси.

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