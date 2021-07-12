Семашко заявил, что Запад развязал против Беларуси и России экономическую войну Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Запад развязал против Беларуси и России экономическую войну. Об это сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство РИА-Новости.

- Такое ощущение, что мы снова оказались на войне, но на этот раз – экономической. Важно отметить, что, как сказал президент Беларуси, санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные и чувствительные - против России, - отметил Семашко.

Он добавил, что к санкциям не стоит относиться легкомысленно.

- Санкции однозначно наносят ущерб экономике. И тут дело в способности страны этот вред нивелировать, противостоять ему успешно, а также удерживать позитивную динамику экономического развития. Беларусь много лет жила под санкционным давление, поэтому опыт противодействия есть. Очень важно еще и то, что для нас открыт весь остальной мир и никто нам не мешает выходить на новые рынки. Мы видим наличие значительных резервов в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Индии, Вьетнаме, Пакистане, а также в Латинской Америке, Африке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке, - подчеркнул Семашко.

Он также отметил, что правительство разработало комплекс мер по нейтрализации влияния западных санкций на экономику.

- Была проанализирована ситуация во всех отраслях, которые попали под действие санкций, определены все риски, также был выработан паке ответных мер. Да, нам тоже есть чем ответить. На недавнем совещании у главы государства все эти планы были доложены. Президент поддержал и тактику действий, и стратегию, которые были предложены правительством. Теперь нужно выполнить поставленную им задачу и добиться, чтобы ни на одном предприятии не было проседания по причине санкций, - заявил Семашко.

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