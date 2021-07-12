Легкие формы коронавируса не всегда вызывают иммунитет, считают ученые. Фото: pixabay

Немецкие врачи наблюдали за распространением SARS-CoV-2 среди футболистов Бундеслиги и выяснили, что во многих случаях легкие формы COVID-19 не приводят к развитию полноценной иммунной реакции и формированию антител. Выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

«Мы провели уникальные наблюдения за большим числом футболистов, регулярно проходивших тесты на следы SARS-CoV-2 в их организме. Эти наблюдения показали, что вирус может временно колонизировать тело его бессимптомных носителей, и при этом он достаточно часто не вызывает системную иммунную реакцию, – пишут исследователи, их слова приводит ТАСС.

Отмечается, что весной 2020 года все национальные футбольные чемпионаты Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В мае того же года часть футбольных лиг, включая немецкую, возобновили свою работу с применением мер по снижению риска заражения футболистов. Кроме отсутствия зрителей на трибунах, они включали регулярные тесты на РНК коронавируса для игроков, тренеров и обслуживающего персонала.

Ученые полагают, что их открытие поможет в выработке мер по изоляции потенциальных разносчиков коронавируса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Группа ученых из Германии под руководством Барбары Гертнер, профессора Саарского университета в Хомбурге, изучила эти данные, чтобы ответить на один из самых спорных вопросов, который появился весной прошлого года после открытия того, что коронавирус может распространяться бессимптомно.

Китайские медики в тот период высказали мнение, что некоторые носители легкой формы коронавирусной инфекции, не испытывающие видимых симптомов заражения, могут разносить SARS-CoV-2, но при этом они не вырабатывают иммунитет к коронавирусу. Эта идея вызвала дискуссию.

Не было конкретных сведений по этому вопросу. По словам профессора Гертнер и ее коллег, в первую очередь это было связано с тем, что врачи чаще всего переставали делать ПЦР-тесты после обнаружения РНК коронавируса в организме пациентов и сразу же начинали их лечить. В итоге невозможно было понять, исчезали ли все следы коронавируса из организма носителей легких форм COVID-19 еще до того, как у них успел возникнуть иммунитет.

Тем временем немецкие медики продолжали проводить тесты на следы РНК коронавируса даже тогда, когда находили их в организме зараженных футболистов. Благодаря этому ученые смогли оценить, как развивалась болезнь у тех игроков, которые перенесли ее бессимптомно.

Всего врачи за вторую половину прошлого года зарегистрировали 98 случаев заражений COVID-19 среди 1,7 тыс. футболистов, тренеров и представителей обслуживающего персонала. Сразу 11 из них пережили очень необычную бессимптомную форму коронавируса, когда только первый ПЦР-тест показывал положительный результат, а последующие два были отрицательными.

Ученые изучили пробы крови и выяснили, что только у одного игрока из 11 сформировался иммунитет к коронавирусу. У остальных отсутствовали как антитела к SARS-CoV-2, так и клетки иммунной системы, способные реагировать на частицы возбудителя COVID-19. Это свидетельствует о том, что у примерно 10% зараженных футболистов иммунитет к коронавирусу так и не сформировался, несмотря на перенесенную инфекцию.

Специалисты полагают, что это открытие поможет в выработке мер по изоляции потенциальных разносчиков коронавируса, а также в оценке того, какова их роль в распространении инфекции.

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