В КГБ Беларуси рассказали, что задержанные фигуранты террористических ячеек дают признательные показания

Телеканал ОНТ анонсировал передачу, в которой будут рассказаны подробности о расследовании дела "террористических ячеек". Фото: кадр из видео ОНТ.

Телеканал ОНТ анонсировал программу, в которой будет подробно рассказано о нескольких эпизодах, расследуемых сейчас правоохранительными органами. Речь идет о так называемых террористических ячейках.

Как сообщили телеканалу в КГБ Беларуси, все фигуранты террористических ячеек задержаны и дают признательные показания. Следствие идет по нескольким эпизодам. Так, расследуется попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Еще один эпизод касается попытки взрыва объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Также следствие идет по факту покушения на тележурналиста Григория Азаренка, на которого напали неизвестные. Сообщалось, что Азаренку хотели отрезать язык, не исключалась и попытка физического устранения журналиста.

«Установлено, что приказы поджигать, взрывать и убивать отдавались из-за рубежа гражданином Германии через телеграм-чат», - сообщает ОНТ.

Программу, посвященную подробному расследованию этих событий, ОНТ покажет вечером 13 июля.

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