В Дзержинском районе ребенок застрял в велосипеде: спасатели освободили ногу

Спасатели освободили ногу мальчика, застрявшего в велосипеде. Фото: МЧС.
Маленького мальчика, который застрял в велосипеде, освободили сотрудники МЧС в Дзержинском районе. Вызов поступил 12 июля в 17.01 из агрогородка Волма. Требовалась помощь в извлечении ноги ребенка из рамы велосипеда.
Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что левая нога мальчика чуть выше косточки была зажата между рамой и педалью велосипеда. Родственники мальчика рассказали, что пытались самостоятельно вытащить застрявшую ногу, но у них ничего не получилось.
Спасатели открутили педаль, но и после этого освободить ребенка не удалось. Пришлось постукивать по детали, чтобы вытащить ногу.
Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался, рассказали в пресс-службе МЧС.
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