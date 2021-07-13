Ученые предсказали три сценария развития пандемии COVID-19. Интересно, какой из них выберет вирус

Три прогноза на ближайшие три года - по какой дорожке пойдет вирус? Фото: pixabay.

Ученые разработали три сценария развития пандемии COVID-19. Предполагается, что в ближайшие три года ковид должен выбрать один из этих путей, пишет БелНовости.

Печальнее всего для человечества, если вирус решит развиваться по первому пути. Это жуткий прогноз: ковид выходит из-под контроля, заболевание распространяется невиданными темпами, увеличивается количество мутаций.

Второй вариант развития вируса – превращение его в банальное сезонное заболевание, по серьезности и последствиям близкое к гриппу. Пока этот вариант считается наиболее реалистичным. Минус такого варианта – на систему здравоохранения ляжет довольно высокая нагрузка.

Третий путь, по которому может пойти ковид, самый оптимистичный. Он может превратиться в обычную простуду, к тому же, у большинства населения при таком раскладе вырабатывается устойчивы иммунитет к COVID-19.

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