Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным

Самолет Александра Лукашенко вылетел из аэропорта Болбасово в Санкт-Петербург. Фото: Пул Первого.

Во вторник, 13 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, встреча состоится в Санкт-Петербурге. Самолет Александра Лукашенко уже вылетел в Россию из аэропорта в Болбасово.

Договоренность о встрече была достигнута 1 июля во время телефонного разговора. Предполагается обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.

-Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов, - сообщает Пул Первого.

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