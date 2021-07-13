СК: рабочий, который погиб в Минске 29 июня, не был официально трудоустроен

Погибший рабочий не был официально трудоустроен, установил Следственный комитет. Фото: СК.

Следственный комитет рассказал подробности гибели рабочего 29 июня в Минске. 31-летний мужчина штукатурил каркасную панель массой более 2 500 кг. Во время работы на него с гидравлического подъемного стола опрокинулся элемент панели. Мужчина погиб на месте.

-В ходе следствия выяснилось, что мужчина выполнял работы не имея заключенного трудового договора, договора подряда, а также каких-либо гражданско-правовых отношений с организацией, - рассказала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Коллега погибшего, который был очевидцем его гибели, 46-летний минчанин, тоже работал на этом объекте без официального трудоустройства.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил охраны труда, повлекшему по неосторожности смерть человека, уточнили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барановичском районе на предприятии погиб рабочий, его ударило током

Следственный комитет проводит расследование гибели рабочего. ПОДРОБНОСТИ.

В шахте на глубине 620 метров погиб бригадир «Беларуськалия»

Анатолию Эгипте было 54 года. ПОДРОБНОСТИ.