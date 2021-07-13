Видеофакт. Вот как белорусские спасатели с вертолетов тушат лесные пожары в Турции

В Турции горят леса, на помощь пришли белорусские спасатели. Фото: кадр из видео МЧС.

Белорусские спасатели помогают в тушении лесных пожаров в Турции. Как сообщает пресс-служба МЧС, там работают два вертолета МИ-8. Они уже 55 раз вылетали с площадок Сеферихисар и Кешан и 158 раз сбрасывали воду на горящие леса, расположенные преимущественно в горной местности. Кроме того, белорусские вертолеты доставляют турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.

Белорусские спасатели уже не первый год помогают коллегам из других стран бороться со стихией. Они тушили лесные пожары в Греции, России, Латвии, Грузии, помогали пострадавшим от наводнения в Сербии.

В Беларуси с начала года сотрудники МЧС вылетали на различных воздушных судах 193 раза, в ходе этих вылетов обнаружили 33 пожара.

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