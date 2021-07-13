Ученые: «Летучие мыши не могли массово заразить людей ковидом, потому что они соблюдают социальную дистанцию»

Израильские ученые нашли еще одно доказательство невиновности летучих мышей в массовом распространении ковида. Фото: ratatum.com.

Израильские ученые провели исследование, которое позволило им усомниться в версии массового заражения людей ковидом из-за летучих мышей. Исследование проводили специалисты из лаборатории по изучению летучих мышей при университете Тель-Авива, рассказывает cursorinfo со ссылкой на The Jerusalem Post.

Эксперимент заключался в том, что несколько мышей, которым ввели белок, имитирующий заражение коронавирусом и вызывающим иммунную реакцию и симптомы болезни, выпустили в две колонии летучих мышей. Одна из колоний жила в вольере, другая в естественных условиях. Мыши были чипированы, чтобы ученые могли отслеживать их поведение. Результаты удивили ученых: «инфицированные» мыши старались соблюдать социальную дистанцию и не приближаться к соплеменникам. Как правило, среди стайных животных доминирует другой стиль поведения – животное старается скрыть болезнь и затеряться в стае, соплеменники же, обнаружив, что особь больна, могут изгнать ее.

Ученые сделали вывод, что летучие мыши сами по себе не могли стать причиной массового распространения ковида, и безосновательно винить их в возникновении пандемии.

-Мы убедились в том, что, пока летучие мыши обитают в своей среде, они ведут себя так, что массового распространения вируса среди них самопроизвольно не происходит. Вот те, кто проникал глубоко в джунгли, чтобы собрать там вирусный материал и потом исследовать его –они могли выпустить джина из бутылки, - приводит издание слова докторанта университета, специалиста по летучим мышам Майи Вайнберг.

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