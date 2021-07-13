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Общество13 июля 2021 11:34

Ученые: «Летучие мыши не могли массово заразить людей ковидом, потому что они соблюдают социальную дистанцию»

Израильские исследователи удивились, когда выяснили, как ведут себя инфицированные мыши
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Израильские ученые нашли еще одно доказательство невиновности летучих мышей в массовом распространении ковида. Фото: ratatum.com.

Израильские ученые нашли еще одно доказательство невиновности летучих мышей в массовом распространении ковида. Фото: ratatum.com.

Израильские ученые провели исследование, которое позволило им усомниться в версии массового заражения людей ковидом из-за летучих мышей. Исследование проводили специалисты из лаборатории по изучению летучих мышей при университете Тель-Авива, рассказывает cursorinfo со ссылкой на The Jerusalem Post.

Эксперимент заключался в том, что несколько мышей, которым ввели белок, имитирующий заражение коронавирусом и вызывающим иммунную реакцию и симптомы болезни, выпустили в две колонии летучих мышей. Одна из колоний жила в вольере, другая в естественных условиях. Мыши были чипированы, чтобы ученые могли отслеживать их поведение. Результаты удивили ученых: «инфицированные» мыши старались соблюдать социальную дистанцию и не приближаться к соплеменникам. Как правило, среди стайных животных доминирует другой стиль поведения – животное старается скрыть болезнь и затеряться в стае, соплеменники же, обнаружив, что особь больна, могут изгнать ее.

Ученые сделали вывод, что летучие мыши сами по себе не могли стать причиной массового распространения ковида, и безосновательно винить их в возникновении пандемии.

-Мы убедились в том, что, пока летучие мыши обитают в своей среде, они ведут себя так, что массового распространения вируса среди них самопроизвольно не происходит. Вот те, кто проникал глубоко в джунгли, чтобы собрать там вирусный материал и потом исследовать его –они могли выпустить джина из бутылки, - приводит издание слова докторанта университета, специалиста по летучим мышам Майи Вайнберг.

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