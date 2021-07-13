Могилевчанин взял в долг для бизнеса более 22 тысяч рублей, но деньги потратил на алкоголь и развлечения

Безработный могилевчанин занял крупную сумму денег на «развитие бизнеса», но потратил их в ресторанах. Фото: Depositphotos

В Ленинский РОВД Могилева обратились сразу несколько жителей, у которых их знакомый занял деньги, но не стал отдавать, об сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

В результате действий «бизнесмена» 35-летний житель Могилева лишился около 19 тысяч рублей, а 40-летний могилевчанин – более трех тысяч. Общая сумма причиненного ущерба составила более 22 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 30-летний нигде не работающий местный житель. В мае, августе и октябре прошлого года он несколько раз брал у заявителей деньги в долг, не заботясь, как будет возвращать.

Знакомым он рассказывал, что планирует приобрести деревообрабатывающий станок и в дальнейшем развивать бизнес в этом направлении.

Крупные денежные суммы обещал вернуть сразу же, однако после перестал выходить на связь. Чужие деньги могилевчанин потратил на спиртные напитки и увеселительные мероприятия.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

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