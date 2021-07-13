Белоруска увидела на даче красного вонючего осьминога. Оказалось, что это уникальная находка – редкий гриб

Вот такие щупальца увидела дачница Анастасия, когда искала источник неприятного запаха на участке. Оказалось, это редкий гриб. Фото: Онлайнер.

Дачница Анастасия нашла на своем участке под Заславлем необычную штуку. Историю рассказывает Онлайнер.

«Что-то красное, непонятное, ужасно пахнущее и явно живое», - так охарактеризовала Анастасия свою находку в беседе с корреспондентом издания. Женщина вначале ощутила неприятный запах и подумала, что на участке валяется мертвое животное. Когда же подошла поближе к источнику смрада, увидела красные «щупальца».

Из интернета Анастасия узнала, что нашла гриб «пальцы дьявола». В лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники при НАН Беларуси находке обрадовались. Ведь в Беларуси это первый подтвержденный случай обнаружения «пальцев дьявола», или Clathrus archeri. Эти красные «осьминоги», пахнущие гниющим мясом, даже у себя на родине, в субтропиках, не очень распространены. Есть пальцы дьявола специалисты не рекомендуют: гриб не ядовит, но и не съедобен. Это значит, любители экстремальной кухни не умрут, если отведают его, но расстройство желудка и кишечника заработают точно.

Ученые хотят получить образец гриба и исследовать его. Они попросили Анастасию выкопать гриб и привезти в Академию наук. Семья несколько озадачена просьбой: пальцы дьявола так отвратительно пахнут, что даже подойти к нему сложно, не то, что везти в Минск в багажнике авто.

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Ученые попросили привезти гриб в Академию Наук - это первый в Беларуси подтвержденный случай находки "пальцев дьявола". Фото: Онлайнер.

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